Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1931
Дата смерти16.05.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1953
Сын: Сафонкин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
05.09.1955
Дочь: Власик (Сафонкина) Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
10.04.1960
Дочь: (Сафонкина) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Михайлович
Смерть
16.05.1997