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Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1931

Дата смерти

16.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонкин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
05.07.1953

Сын: Сафонкин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
05.09.1955

Дочь: Власик (Сафонкина) Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
10.04.1960

Дочь: (Сафонкина) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Сафонкин Михаил Михайлович

Смерть
16.05.1997

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