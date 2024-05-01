Арестова Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти27.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арестова (Арестова) Зоя Петровна
Отец ребёнка: Арестов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арестов Пётр
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Аристова (Арестова) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Арестов Пётр
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Арестов Пётр
Рождение ребёнка
1929
Сын: Арестов (Аристов) Николай Петрович
Отец ребёнка: Арестов Пётр
Смерть
27.12.1983