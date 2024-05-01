Арестова Александра Григорьевна 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арестова Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

27.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Григорий

Мать: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арестова (Арестова) Зоя Петровна

Отец ребёнка: Арестов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арестов Пётр

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Аристова (Арестова) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Арестов Пётр

Рождение ребёнка
1925

Сын: Аристов Иван Петрович

Отец ребёнка: Арестов Пётр

Рождение ребёнка
1929

Сын: Арестов (Аристов) Николай Петрович

Отец ребёнка: Арестов Пётр

Смерть
27.12.1983

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