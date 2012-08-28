Душков Семен ?Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душков Семен ?Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1925

Сын: Душков Егор Семенович

Мать ребёнка: Душкова Мария (Василисковна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Душкова Мария (Василисковна)

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Душкова Мария (Василисковна)

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