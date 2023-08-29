Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
04.06.1875 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.06.1875 Иванщины Федор Прокопьевич Иванщины отец крестьянин Прокопий Афанасьевич Иванщины мать жена Домника Ивановна Полично крестьянин Терентий Ефимович Иванщины жена Анна... Показать все
Смерть
Неизвестно