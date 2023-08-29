Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
04.06.1875 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.06.1875 Иванщины Федор Прокопьевич Иванщины отец крестьянин Прокопий Афанасьевич Иванщины мать жена Домника Ивановна Полично крестьянин Терентий Ефимович Иванщины жена Анна... Показать все
Смерть
Неизвестно

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