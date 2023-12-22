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Шаишников Мирон Яковлевич
Шаишников Мирон Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.09.1870
Пол
Мужской
Отец
Шаишников Яков Кириллович
Мать
Шаишникова Настасья Максимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1870
Отец:
Шаишников Яков Кириллович
Мать:
Шаишникова Настасья Максимовна
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