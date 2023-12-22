Шаишников Мирон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаишников Мирон Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1870

Отец: Шаишников Яков Кириллович

Мать: Шаишникова Настасья Максимовна

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