Клячина (Скороходова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скороходов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1919
Сын: Клячин Сергей Христофорович
Отец ребёнка: Клячин Христофор Павлович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Клячин Павел Христофорович
Отец ребёнка: Клячин Христофор Павлович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Антипова Нина Христофоровна
Отец ребёнка: Клячин Христофор Павлович
Смерть
Неизвестно