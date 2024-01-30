Клячина (Скороходова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клячина (Скороходова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скороходов Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1919

Сын: Клячин Сергей Христофорович

Отец ребёнка: Клячин Христофор Павлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Клячин Павел Христофорович

Отец ребёнка: Клячин Христофор Павлович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Антипова Нина Христофоровна

Отец ребёнка: Клячин Христофор Павлович

Смерть
Неизвестно

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