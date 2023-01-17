Шитиков Алексей Павлович
Место рожденияд. Горка, Галичский уезд Костромской губернии
Дата рождения14.03.1912
Дата смерти02.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Горка, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1912
д. Горка, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1945 по 1970
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
02.08.1993
Место жительства
По 1993