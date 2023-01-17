Шитиков Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитиков Алексей Павлович

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Место рождения

д. Горка, Галичский уезд Костромской губернии

Дата рождения

14.03.1912

Дата смерти

02.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Горка, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1912
д. Горка, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1945 по 1970
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
02.08.1993
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1993
Москва, город федерального значения Москва
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