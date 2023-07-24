Жарко Иван Логвинович
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1931
Дочь: Репина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Жарко Ефросинья Кондратьевна
Шендеровка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жарко Ефросинья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Жарко Ефросинья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно