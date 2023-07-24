Жарко Иван Логвинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарко Иван Логвинович

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
05.05.1931

Дочь: Репина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Жарко Ефросинья Кондратьевна

Шендеровка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жарко Ефросинья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Жарко Ефросинья Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарко Ефросинья Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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