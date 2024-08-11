Колесникова Харетина Федоровна (Христина Яковлевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Харетина Федоровна (Христина Яковлевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Василий Михайлович

Отец ребёнка: Колесников Михаил Федорович

Рождение ребёнка
26.02.1907

Сын: Колесник (Колесников) Порфирий Михайлович

Отец ребёнка: Колесников Михаил Федорович

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