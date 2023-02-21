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Сагайдачный Андрей Александрович
Сагайдачный Андрей Александрович
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Место рождения
г.Иркутск
Дата рождения
05.?.?
Пол
Мужской
Отец
Сагайдачный Александр Владимирович
1965 г.р.
Мать
Мать Александрович
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.?.?
Отец:
Сагайдачный Александр Владимирович
Мать:
Мать Александрович
г.Иркутск
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