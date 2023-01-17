Безлепкина Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неродный Иван Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безлепкин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безлепкина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Безлепкин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безлепкина Марина Владимировна
Отец ребёнка: Безлепкин Владимир
Артем, Артемовский, Приморский край