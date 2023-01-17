Безлепкина Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безлепкина Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неродный Иван Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безлепкин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безлепкина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Безлепкин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безлепкина Марина Владимировна

Отец ребёнка: Безлепкин Владимир

Артем, Артемовский, Приморский край
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