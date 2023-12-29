Аксинья Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Романова

Аксинья Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1686

Сын: Елисей Панкратов

Отец ребёнка: Панкрат Ромашка

Рождение ребёнка
1702

Сын: Григорий Панкратов

Отец ребёнка: Панкрат Ромашка

Рождение ребёнка
1704

Сын: Пётр Панкратов

Отец ребёнка: Панкрат Ромашка

Мы используем куки для улучшения работы сайта.