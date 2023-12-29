Аксинья Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1686
Сын: Елисей Панкратов
Отец ребёнка: Панкрат Ромашка
Рождение ребёнка
1702
Сын: Григорий Панкратов
Отец ребёнка: Панкрат Ромашка
Рождение ребёнка
1704
Сын: Пётр Панкратов
Отец ребёнка: Панкрат Ромашка