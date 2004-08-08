Кокшаров Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокшаров Сергей Анатольевич

Кокшаров Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1979

Дата смерти

08.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1979

Отец: Кокшаров Анатолий Иванович

Мать: Кокшарова-Патракеева Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Кокшарова-Бессонова Лилия Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
28.11.2001

Сын: Мартышев Артем Михайлович

Мать ребёнка: Постникова-Мартышева Татьяна Геннадьевна

Смерть
08.08.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.