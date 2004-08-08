Кокшаров Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1979
Дата смерти08.08.2004
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Кокшарова-Бессонова Лилия Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.2001
Сын: Мартышев Артем Михайлович
Мать ребёнка: Постникова-Мартышева Татьяна Геннадьевна
Смерть
08.08.2004