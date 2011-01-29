Аликина Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аликина Анастасия Викторовна

Место рождения

с. Кубасс, Чистопольский район, Татарская АССР

Дата рождения

30.10.1923

Дата смерти

29.01.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аликин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аликин Сергей Иванович

Смерть
29.01.2011

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