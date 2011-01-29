Аликина Анастасия Викторовна
Место рожденияс. Кубасс, Чистопольский район, Татарская АССР
Дата рождения30.10.1923
Дата смерти29.01.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аликин Сергей Иванович
Смерть
29.01.2011