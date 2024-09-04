Асигритов Антоний
Место рождения
Дата рождения12.01.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1868 ст.
Отец: Фадеев Асикрит
Мать: Михайлова Ксения
Бракосочетание
20.01.1893
Жена: Нилова Матрона
Рождение ребёнка
19.05.1894
Дочь: Антонова Елена
Мать ребёнка: Нилова Матрона
Рождение ребёнка
04.07.1895
Сын: Антонов Илья
Мать ребёнка: Нилова Матрона
Рождение ребёнка
21.09.1896
Сын: Антонов Иоанн
Мать ребёнка: Нилова Матрона
Смерть
Неизвестно