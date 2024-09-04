Асигритов Антоний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асигритов Антоний

Место рождения

Сосонье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

12.01.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1868 ст.

Отец: Фадеев Асикрит

Мать: Михайлова Ксения

Сосонье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
20.01.1893

Жена: Нилова Матрона

Рождение ребёнка
19.05.1894

Дочь: Антонова Елена

Мать ребёнка: Нилова Матрона

Сосонье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.07.1895

Сын: Антонов Илья

Мать ребёнка: Нилова Матрона

Сосонье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.09.1896

Сын: Антонов Иоанн

Мать ребёнка: Нилова Матрона

Сосонье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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