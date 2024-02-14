(Гинтер) Россина Христиановна
Место рожденияпоселение Хофнунгсбург Крым Украина
Дата рождения01.10.1875
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1875
Отец: Гинтер Христиан
Мать: (Шопп) Екатерина
Рождение ребёнка
23.06.1900
Дочь: Гинтер (Остер) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Остер Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1901
Отец ребёнка: Остер Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.12.1902
Дочь: Гинтер (Остер) Роза Ивановна
Отец ребёнка: Остер Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1904
Дочь: Капп (Остер) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Остер Иван Иванович
Смерть
1954