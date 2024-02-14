(Гинтер) Россина Христиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гинтер) Россина Христиановна

Место рождения

поселение Хофнунгсбург Крым Украина

Дата рождения

01.10.1875

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1875

Отец: Гинтер Христиан

Мать: (Шопп) Екатерина

Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Гинтер (Остер) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Остер Иван Иванович

Рождение ребёнка
26.08.1901

Сын: Остер Христиан Иванович

Отец ребёнка: Остер Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.12.1902

Дочь: Гинтер (Остер) Роза Ивановна

Отец ребёнка: Остер Иван Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1904

Дочь: Капп (Остер) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Остер Иван Иванович

Смерть
1954

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