Рыженькова Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыженькова Мария Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

33 в Строгино в 1850 64 в исп.1864
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мавра Петровна

Отец ребёнка: Рыженьков Петр Кириллович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
29 семья в Строгино в 1858 64 в исп.1864
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыженьков Петр Кириллович

Смерть
Неизвестно
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