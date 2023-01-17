Рыженькова Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
33 в Строгино в 1850 64 в исп.1864
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мавра Петровна
Отец ребёнка: Рыженьков Петр Кириллович
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
29 семья в Строгино в 1858 64 в исп.1864
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно