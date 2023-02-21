Тумашевич Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумашевич Елена Викторовна

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Место рождения

деревня Брижелюбки, Дисинский уезд, Виленская губерния (на 1922)

Дата рождения

1903

Дата смерти

02.08.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Брижелюбки, Дисинский уезд, Виленская губерния (на 1922)
Рождение ребёнка
20.05.1922

Дочь: Тумашевич Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Тумашевич Гавриил

Тавда, Тавдинский, Свердловская область
Смерть
02.08.1984
Тавда, Тавдинский, Свердловская область
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