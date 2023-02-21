Тумашевич Елена Викторовна
Место рождениядеревня Брижелюбки, Дисинский уезд, Виленская губерния (на 1922)
Дата рождения1903
Дата смерти02.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Брижелюбки, Дисинский уезд, Виленская губерния (на 1922)
Рождение ребёнка
20.05.1922
Дочь: Тумашевич Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Тумашевич Гавриил
Смерть
02.08.1984