Надеждина (Шемарова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеждина (Шемарова) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1936

Дата смерти

20.02.2021

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1936

Отец: Шимаров Петр

Мать: Шимарова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
30.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надеждин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
12.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надеждин Василий Васильевич

СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеждин Василий Васильевич

Смерть
20.02.2021
Похороны
Неизвестно
село Ромашково (Немчиновка)
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