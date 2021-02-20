Надеждина (Шемарова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1936
Дата смерти20.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1936
Отец: Шимаров Петр
Рождение ребёнка
30.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Надеждин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Надеждин Василий Васильевич
СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.2021
Похороны
Неизвестно
село Ромашково (Немчиновка)