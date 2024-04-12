Ребиндер Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.11.1868
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1868
Отец: Ребиндер Михаил Павлович
Мать: Виктория Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1898
Сын: Ребиндер Петр Александрович
Мать ребёнка: Ребиндер Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
судовой врач
Смерть
1906
Ялта, Ялта, Республика Крым
Причина смерти: Туберкулез