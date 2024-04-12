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Ребиндер Александр Михайлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.11.1868

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1868

Отец: Ребиндер Михаил Павлович

Мать: Виктория Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.10.1898

Сын: Ребиндер Петр Александрович

Мать ребёнка: Ребиндер Анна Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
судовой врач
Смерть
1906
Ялта, Ялта, Республика Крым
Причина смерти: Туберкулез
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