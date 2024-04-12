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Буйницкая Ольга Несторовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1908

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Буйницкий Нестор Алоизиевич

Мать: Буйницкая Мария Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1975
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