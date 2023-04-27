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Осмоловский Иосиф Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Осмоловский Александр

Мать: (Чиж) Анна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осмоловская (Леонова) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Осмоловская) Наталья Иосифовна

Мать ребёнка: Осмоловская (Леонова) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Осмоловский Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Осмоловская (Леонова) Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: (Осмоловская) Любовь Иосифовна

Мать ребёнка: Осмоловская (Леонова) Мария Кирилловна

Смерть
1981

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