Осмоловский Иосиф Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1981
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Осмоловский Александр
Мать: (Чиж) Анна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Осмоловская) Наталья Иосифовна
Мать ребёнка: Осмоловская (Леонова) Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Осмоловский Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Осмоловская (Леонова) Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: (Осмоловская) Любовь Иосифовна
Мать ребёнка: Осмоловская (Леонова) Мария Кирилловна