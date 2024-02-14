Тахавов Ибрай Валеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тахавов Ибрай Валеевич

Место рождения

д.Кармала Шугуровского р-на ТАССР

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Тахавов Вали

Мать: Тахавова (Тахавов) Газзя

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80062426/
Рождение ребёнка
28.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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