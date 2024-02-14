Тахавов Ибрай Валеевич
Место рожденияд.Кармала Шугуровского р-на ТАССР
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Тахавов Вали
Мать: Тахавова (Тахавов) Газзя
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80062426/
Рождение ребёнка
28.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно