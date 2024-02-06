Баранова (Ефимова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Ефимова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1952

Отец: Ефимов Николай

Мать: Ефимова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.03.1971

Сын: Баранов Руслан Геннадьевич

Отец ребёнка: Баранов Геннадий Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Геннадий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Геннадий Анатольевич

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