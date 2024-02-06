Баранова (Ефимова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1952
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1952
Отец: Ефимов Николай
Рождение ребёнка
04.03.1971
Сын: Баранов Руслан Геннадьевич
Отец ребёнка: Баранов Геннадий Анатольевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранов Геннадий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно