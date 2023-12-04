Поспелова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелова Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поспелова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Поспелов Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поспелова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Поспелов Владимир Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспелов Владимир Юрьевич

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