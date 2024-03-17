Ильгов Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильгов Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1952

Отец: Ильгов Пётр Илларионович

Мать: Ильгова Мария Архиповна

Рождение ребёнка
23.03.1976

Дочь: Ильгова Елена Павловна

Мать ребёнка: Ильгова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
18.03.1979

Дочь: Ильгова Мария Павловна

Мать ребёнка: Ильгова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
26.07.1983

Сын: Ильгов Михаил Ппвлович

Мать ребёнка: Ильгова Любовь Михайловна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

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