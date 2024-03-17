Ильгов Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1952
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1952
Отец: Ильгов Пётр Илларионович
Мать: Ильгова Мария Архиповна
Рождение ребёнка
23.03.1976
Дочь: Ильгова Елена Павловна
Мать ребёнка: Ильгова Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
18.03.1979
Дочь: Ильгова Мария Павловна
Мать ребёнка: Ильгова Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
26.07.1983
Мать ребёнка: Ильгова Любовь Михайловна
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область