Неворотина (Крылова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеворотина (Крылова) Елена Ивановна

Неворотина (Крылова) Елена Ивановна

Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Крылов Иван Федорович

Мать: Крылова (Сергеева) Мария Николаевна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неворотин Константин Николаевич

Рождение ребёнка
08.05.1908 ст.

Сын: Неворотин Николай Константинович

Отец ребёнка: Неворотин Константин Николаевич

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.10.1911 ст.

Дочь: Неворотина Елена Константиновна

Отец ребёнка: Неворотин Константин Николаевич

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1914 ст.

Дочь: Богданова (Неворотина) Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Неворотин Константин Николаевич

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1973
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.