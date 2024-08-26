Неворотина (Крылова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1908 ст.
Сын: Неворотин Николай Константинович
Отец ребёнка: Неворотин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.1911 ст.
Дочь: Неворотина Елена Константиновна
Отец ребёнка: Неворотин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
02.10.1914 ст.
Дочь: Богданова (Неворотина) Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Неворотин Константин Николаевич
Смерть
1973
Москва, город федерального значения Москва