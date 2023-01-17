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Марфа Матвеевна

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Место рождения

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

14.08.1893 ст.

Дата смерти

30.08.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1893 ст.

Отец: Цветков Матвей Иванович

Мать: Цветкова Мария Васильевна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 14.08.1893 по 30.08.1893 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крещение
Между 14.08.1893 и Неизвестно ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 14.08.1893 по 30.08.1893 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Смерть
30.08.1893 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Похороны
01.09.1893 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область
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