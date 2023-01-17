Марфа Матвеевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1893 ст.
Дата смерти30.08.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1893 ст.
Отец: Цветков Матвей Иванович
Место жительства
С 14.08.1893 по 30.08.1893 ст.
Крещение
Между 14.08.1893 и Неизвестно ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 14.08.1893 по 30.08.1893 ст.
Россия
Смерть
30.08.1893 ст.
Похороны
01.09.1893 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область