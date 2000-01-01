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Рязанов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Рязанов Иван Якимович

Мать: Рязанова Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Рязанов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Рязанова Августа Анкидиновна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Рязанова Августа Анкидиновна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Рязанова Августа Анкидиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1892
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