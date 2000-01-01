Рязанов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Рязанов Иван Якимович
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Рязанова Августа Анкидиновна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Рязанова Августа Анкидиновна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Рязанова Августа Анкидиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1892