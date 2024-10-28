Гребелкин Степан Михайлович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Гребелкин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1890
Жених - Казенного ведомства д. Долгово крестьянский сын. Невеста - Троицкого Становского прихода крестьянская дочь девица Поручители по жениху - крест. д. Долгово Михаил Федоров Кречков и Николавеског... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1891
Сын: Гребелкин Павел Степанович
Мать ребёнка: Гребелкина (Шаврина) Пелагея Матвеевна
Воспр. - крестьянин д. Долгово Николай Михайлов Гребелкин
Рождение ребёнка
12.12.1893
Дочь: Гребелкина Аполлинария Степановна
Мать ребёнка: Гребелкина (Шаврина) Пелагея Матвеевна
Воспр - крестьянская дочь-девица д. Долгово Евдокия Михайловна Гребелкина
Рождение ребёнка
27.06.1897
Дочь: Хренова (Гребелкина) Анна Степановна
Мать ребёнка: Гребелкина (Шаврина) Пелагея Матвеевна
Смерть
Неизвестно