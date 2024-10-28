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Гребелкин Степан Михайлович

Место рождения

Долгово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Гребелкин Михаил

Мать: не указана

Долгово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
31.01.1890

Жена: Гребелкина (Шаврина) Пелагея Матвеевна

Долгово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених - Казенного ведомства д. Долгово крестьянский сын. Невеста - Троицкого Становского прихода крестьянская дочь девица Поручители по жениху - крест. д. Долгово Михаил Федоров Кречков и Николавеског... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1891

Сын: Гребелкин Павел Степанович

Мать ребёнка: Гребелкина (Шаврина) Пелагея Матвеевна

Долгово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспр. - крестьянин д. Долгово Николай Михайлов Гребелкин
Рождение ребёнка
12.12.1893

Дочь: Гребелкина Аполлинария Степановна

Мать ребёнка: Гребелкина (Шаврина) Пелагея Матвеевна

Долгово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспр - крестьянская дочь-девица д. Долгово Евдокия Михайловна Гребелкина
Рождение ребёнка
27.06.1897

Дочь: Хренова (Гребелкина) Анна Степановна

Мать ребёнка: Гребелкина (Шаврина) Пелагея Матвеевна

Долгово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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