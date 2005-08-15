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Логинова Виктория Сергеевна

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Место рождения

Королёв, Королев, Московская область

Дата рождения

15.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2005

Отец: Логинов Сергей Вячеславович

Мать: Симонова Наталия Юлиусовна

Королёв, Королев, Московская область
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