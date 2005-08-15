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Логинова Виктория Сергеевна
Логинова Виктория Сергеевна
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Место рождения
Королёв
, Королев, Московская область
Дата рождения
15.08.2005
Пол
Женский
Отец
Логинов Сергей Вячеславович
1965 г.р.
Мать
Симонова Наталия Юлиусовна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2005
Отец:
Логинов Сергей Вячеславович
Мать:
Симонова Наталия Юлиусовна
Королёв
, Королев, Московская область
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