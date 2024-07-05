Кочетова (Астрелина) Степанида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1902
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Семен Андреевич Кочетов и Михаил Гурьянович Ильин По невесте: не указаны
Рождение ребёнка
11.08.1903
Дочь: (Кочетова) Евдокия Ананьевна
Отец ребёнка: Кочетов Ананий Андреевич
Рождение ребёнка
21.09.1908
Отец ребёнка: Кочетов Ананий Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1910
Дочь: (Кочетова) Варвара Ананьевна
Отец ребёнка: Кочетов Ананий Андреевич
Рождение ребёнка
02.12.1911
Сын: Кочетов Николай Ананьевич
Отец ребёнка: Кочетов Ананий Андреевич
Рождение ребёнка
20.12.1913
Дочь: (Кочетова) Анастасия Ананьевна
Отец ребёнка: Кочетов Ананий Андреевич
Смерть
Неизвестно