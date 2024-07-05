Кочетова (Астрелина) Степанида Павловна 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочетова (Астрелина) Степанида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1902

Муж: Кочетов Ананий Андреевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Семен Андреевич Кочетов и Михаил Гурьянович Ильин По невесте: не указаны
Рождение ребёнка
11.08.1903

Дочь: (Кочетова) Евдокия Ананьевна

Отец ребёнка: Кочетов Ананий Андреевич

Рождение ребёнка
21.09.1908

Сын: Кочетов Андрей Ананьевна

Отец ребёнка: Кочетов Ананий Андреевич

Рождение ребёнка
05.11.1910

Дочь: (Кочетова) Варвара Ананьевна

Отец ребёнка: Кочетов Ананий Андреевич

Рождение ребёнка
02.12.1911

Сын: Кочетов Николай Ананьевич

Отец ребёнка: Кочетов Ананий Андреевич

Рождение ребёнка
20.12.1913

Дочь: (Кочетова) Анастасия Ананьевна

Отец ребёнка: Кочетов Ананий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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