Петренко Виталий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1990
Сын: Петренко Кирилл Витальевич
Мать ребёнка: Петренко Наталья Николаевна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.10.2003
Мать ребёнка: Петренко Наталья Николаевна
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область