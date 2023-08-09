Петренко Виталий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Виталий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петренко Владимир Тимофеевич

Мать: Петренко Зоя Гавриловна

Рождение ребёнка
08.06.1990

Сын: Петренко Кирилл Витальевич

Мать ребёнка: Петренко Наталья Николаевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.10.2003

Сын: Петренко Илья Витальевич

Мать ребёнка: Петренко Наталья Николаевна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
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