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Максумова Раиля Ильясовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аитов Данияр Рафаэлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аитова Милана Рафаэлевна

Отец ребёнка: Аитов Рафаэль Фаритович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аитов Рафаэль Фаритович

Рождение ребёнка
15.04.2008

Сын: Аитов Данияр Рафаэльевич

Отец ребёнка: Аитов Рафаэль Фаритович

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