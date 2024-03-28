Максумова Раиля Ильясовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аитова Милана Рафаэлевна
Отец ребёнка: Аитов Рафаэль Фаритович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.2008
Отец ребёнка: Аитов Рафаэль Фаритович