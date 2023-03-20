Надеждина (Григорьева) Софья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеждина (Григорьева) Софья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

19.02.1946

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Григорьев Павел

Мать: Григорьева Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
23.11.1884

Дочь: Каменская Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Надеждин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
13.07.1886

Дочь: Кузнецова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Надеждин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
04.08.1888

Сын: Надеждин Владимир Федорович

Отец ребёнка: Надеждин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
23.10.1890

Сын: Надеждин Павел Федорович

Отец ребёнка: Надеждин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
12.01.1895

Сын: Надеждин Василий Федорович

Отец ребёнка: Надеждин Федор Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.10.1897

Дочь: Соловьева Вера Федоровна

Отец ребёнка: Надеждин Федор Алексеевич

Смерть
19.02.1946
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