Надеждина (Григорьева) Софья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти19.02.1946
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Григорьев Павел
Рождение ребёнка
23.11.1884
Дочь: Каменская Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Надеждин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
13.07.1886
Дочь: Кузнецова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Надеждин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
04.08.1888
Сын: Надеждин Владимир Федорович
Отец ребёнка: Надеждин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
23.10.1890
Отец ребёнка: Надеждин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
12.01.1895
Сын: Надеждин Василий Федорович
Отец ребёнка: Надеждин Федор Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.10.1897
Дочь: Соловьева Вера Федоровна
Отец ребёнка: Надеждин Федор Алексеевич
Смерть
19.02.1946