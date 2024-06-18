Верхотурова Акилина Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лука
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Верхотуров Николай
Отец ребёнка: Верхотуров Евстафий Георгиевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Верхотуров Иосиф
Отец ребёнка: Верхотуров Евстафий Георгиевич
Туртасские, Тобольский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно