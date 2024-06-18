Верхотурова Акилина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхотурова Акилина Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лука

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхотуров Евстафий Георгиевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Верхотуров Николай

Отец ребёнка: Верхотуров Евстафий Георгиевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Верхотуров Иосиф

Отец ребёнка: Верхотуров Евстафий Георгиевич

Туртасские, Тобольский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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