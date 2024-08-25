Духович Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1948
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1948
Отец: Духович Степан Федорович
Мать: Духович Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Духович Тамара Егоровна
Рождение ребёнка
26.07.1969
Дочь: Зорина (Духович) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Духович Тамара Егоровна
Рождение ребёнка
13.03.1976
Дочь: Бабич (Духович) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Духович Тамара Егоровна