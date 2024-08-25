Духович Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духович Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1948

Отец: Духович Степан Федорович

Мать: Духович Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Духович Тамара Егоровна

Рождение ребёнка
26.07.1969

Дочь: Зорина (Духович) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Духович Тамара Егоровна

Рождение ребёнка
13.03.1976

Дочь: Бабич (Духович) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Духович Тамара Егоровна

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