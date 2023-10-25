Григорьев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Сергей
Рождение ребёнка
10.05.1995
Сын: Григорьев Денис Александрович
Мать ребёнка: Григорьева Наталья
Рождение ребёнка
18.07.1997
Сын: Григорьев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Григорьева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Роман Александрович
Мать ребёнка: Григорьева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Артём Александрович
Мать ребёнка: Григорьева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Наталья