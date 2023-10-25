Григорьев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Сергей

Мать: Григорьева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
10.05.1995

Сын: Григорьев Денис Александрович

Мать ребёнка: Григорьева Наталья

Рождение ребёнка
18.07.1997

Сын: Григорьев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Григорьева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Роман Александрович

Мать ребёнка: Григорьева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Артём Александрович

Мать ребёнка: Григорьева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Наталья

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