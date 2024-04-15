Ковалева Варвара
Место рождения
Дата рождения04.12.1900 ст.
Дата смерти08.12.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1900 ст.
Мать: Река Мария Павловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9H2-J?i=380&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
04.12.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
восприемник ... Павлович Ковалев | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.12.1900 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DM-Q?i=408&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
10.12.1900 ст.
на кладбище д. Кровной