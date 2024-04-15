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Ковалева Варвара

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

04.12.1900 ст.

Дата смерти

08.12.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: Река Мария Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9H2-J?i=380&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
04.12.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
восприемник ... Павлович Ковалев | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.12.1900 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DM-Q?i=408&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
10.12.1900 ст.
на кладбище д. Кровной
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