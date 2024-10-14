Екатерина Филипповна
женский, родилась 1845
умерла 19.02.1874
Супруги
Осипов Козьма Сергеевич1845 г.р.
Дети
(Осипова) Настасья КозьминичнаОколо 1861 г.р.
Осипов Николай Козьмич1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: (Осипова) Настасья Козьминична
Отец ребёнка: Осипов Козьма Сергеевич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Осипов Козьма Сергеевич
Смерть
19.02.1874