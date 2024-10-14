Екатерина Филипповна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Филипповна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1845

умерла 19.02.1874

Супруги
Осипов Козьма Сергеевич1845 г.р.
Дети
(Осипова) Настасья КозьминичнаОколо 1861 г.р.
Осипов Николай Козьмич1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Козьма Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: (Осипова) Настасья Козьминична

Отец ребёнка: Осипов Козьма Сергеевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Осипов Николай Козьмич

Отец ребёнка: Осипов Козьма Сергеевич

Смерть
19.02.1874

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