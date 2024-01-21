Матюнин Андрей Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюнин Андрей Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1917

Дата смерти

15.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1917

Отец: Матюнин Ефрем Данилович

Мать: Матрена Ильинишна

Эбалаково, Татарстан
Бракосочетание
20.02.1955

Жена: Маклашова Ефросиния Сергеевна

Полянковский с/с,Куйбышевский РайЗАГС ТатССР
Рождение ребёнка
01.01.1956

Дочь: Матюнина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Маклашова Ефросиния Сергеевна

Рождение ребёнка
08.09.1957

Сын: Матюнин Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Маклашова Ефросиния Сергеевна

Рождение ребёнка
07.11.1960

Сын: Матюнин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Маклашова Ефросиния Сергеевна

Эбалаково,Татарстан
Рождение ребёнка
30.06.1963

Дочь: Матюнина Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Маклашова Ефросиния Сергеевна

Эбалаково, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюнина Александра Андреевна

Мать ребёнка: Маклашова Ефросиния Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маклашова Ефросиния Сергеевна

Смерть
15.02.1987
пос.Осиново, Зеленодольский р-он Татарстан
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