Матюнин Андрей Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1917
Дата смерти15.02.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1917
Отец: Матюнин Ефрем Данилович
Мать: Матрена Ильинишна
Эбалаково, Татарстан
Бракосочетание
20.02.1955
Полянковский с/с,Куйбышевский РайЗАГС ТатССР
Рождение ребёнка
01.01.1956
Дочь: Матюнина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Маклашова Ефросиния Сергеевна
Рождение ребёнка
08.09.1957
Сын: Матюнин Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Маклашова Ефросиния Сергеевна
Рождение ребёнка
07.11.1960
Сын: Матюнин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Маклашова Ефросиния Сергеевна
Эбалаково,Татарстан
Рождение ребёнка
30.06.1963
Дочь: Матюнина Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Маклашова Ефросиния Сергеевна
Эбалаково, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюнина Александра Андреевна
Мать ребёнка: Маклашова Ефросиния Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1987
пос.Осиново, Зеленодольский р-он Татарстан