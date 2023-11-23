Зайцев Иван Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти20.06.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Зайцев Сергей Семенов
Мать: Зайцева Марфа Алексеева
ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арина ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Зайцев Петр Иванов
Мать ребёнка: Зайцева Марфа Гаврилова
Работа или профессия
14.02.1863
садовый ученик при Марфинском имении графа В.Н. Панина | ЦАНО ф.761 оп.1 д.1520 лист 94Список дворовых людей при Марфинском и Дмитровском имениях графа В.Н. Панина составлен 14 февраля 1863 года Иван ... Показать все
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Зайцева) Федосья Иванова
Мать ребёнка: Зайцева Марфа Гаврилова
ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Зайцева Марфа Гаврилова
ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Работа или профессия
1869
садоводство при господском доме | ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словол... Показать все
Работа или профессия
30.09.1889
младший работник по садоводству | ЦАНО ф.261 оп.1 д. Штатный список служащих по Марфинской экономии 1889 год 30 сентября Иван Сергеев Зайцев - младший работник по садоводству
Смерть
20.06.1901
ЦИАМ ф.203 оп.780 д.2713 лист 280Метрические книги ц. Рождества Богородицы 1901 год 20/22 июня 1901 смерть от старости и погребение на приходском кладбище, 66 лет