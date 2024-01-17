Алексей Иванович 1785 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексей Иванович

Автор
ИЕ
Евтеев И.

мужской, родился 1785, Усмерский, Усмерская волость, Бронницкий уезд

умер 1837

Мать
Агриппина Егоровна1751 г.р.
Отец
Иван Никитич1750 г.р.
Супруги
Прасковья Ивановна1789 г.р.
Дети
Скворцов Иван Алексеевич1807 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Иван Никитич

Мать: Агриппина Егоровна

Усмерский, Усмерская волость, Бронницкий уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Скворцов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Хотеичи, Ликино-Дулёво, Московская область

Смерть
1837

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