Алексей Иванович
мужской, родился 1785, Усмерский, Усмерская волость, Бронницкий уезд
умер 1837
МатьАгриппина Егоровна1751 г.р.
ОтецИван Никитич1750 г.р.
Супруги
Прасковья Ивановна1789 г.р.
Дети
Скворцов Иван Алексеевич1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Иван Никитич
Мать: Агриппина Егоровна
Усмерский, Усмерская волость, Бронницкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Хотеичи, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
1837