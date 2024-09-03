Зенков Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1903
Дата смерти05.12.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костарева Софья Ефимовна
Рождение ребёнка
02.07.1935
Дочь: Зенкова Роза Александровна
Мать ребёнка: Зенкова Антонина Демьяновна
Смерть
05.12.1965