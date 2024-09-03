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Зенков Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1903

Дата смерти

05.12.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкова Антонина Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костарева Софья Ефимовна

Рождение ребёнка
02.07.1935

Дочь: Зенкова Роза Александровна

Мать ребёнка: Зенкова Антонина Демьяновна

Смерть
05.12.1965

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