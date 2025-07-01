Страйкова Екатерина Васильевна
женский, родилась 1877 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Страйков Павел Григорьевич07.01.1877 ст. г.р.
Дети
Страйков Григорий Павлович22.09.1895 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1894 ст.
Рождение ребёнка
22.09.1895 ст.
Сын: Страйков Григорий Павлович
Отец ребёнка: Страйков Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
25.11.1899 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Страйков Павел Григорьевич
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно