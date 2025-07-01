Страйкова Екатерина Васильевна 1877 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Страйкова Екатерина Васильевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1877 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Страйков Павел Григорьевич07.01.1877 ст. г.р.
Дети
Страйков Григорий Павлович22.09.1895 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
10.07.1894 ст.

Муж: Страйков Павел Григорьевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Жених- солдатский сын

Рождение ребёнка
22.09.1895 ст.

Сын: Страйков Григорий Павлович

Отец ребёнка: Страйков Павел Григорьевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
25.11.1899 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Страйков Павел Григорьевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.