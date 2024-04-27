Анна Семенова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Семенова

Анна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Федосей Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Смерть
Неизвестно

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