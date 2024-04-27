Анна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Федосей Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Смерть
Неизвестно