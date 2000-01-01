Гончарова (Гончарова) Ирина Дмитриевна
Место рожденияд. Пушкари, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Пушкари, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Не Известно Люся известно
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
д. Пушкари, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно