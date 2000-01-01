Гончарова (Гончарова) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Гончарова) Ирина Дмитриевна

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Место рождения

д. Пушкари, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Дмитрий известно

Мать: Гончарова Анастасия Ивановна

д. Пушкари, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не Известно Люся известно

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
д. Пушкари, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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