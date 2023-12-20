Борзов Евстафий Лукьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Работа или профессия
Неизвестно
хозяин 135 дома в 1850
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Борзова Лукерья Ефремова
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Борзова Лукерья Ефремова
Смерть
1843