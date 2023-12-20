Борзов Евстафий Лукьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Евстафий Лукьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Барзов Лукьян Нефедов

Мать: Барзова (Попова) Пелагея Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
хозяин 135 дома в 1850
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Борзов Исай Евстафиев

Мать ребёнка: Борзова Лукерья Ефремова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Борзов Гавриил Евстафиев

Мать ребёнка: Борзова Лукерья Ефремова

Смерть
1843

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