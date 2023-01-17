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Иванов Александр Игоревич
Иванов Александр Игоревич
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Место рождения
Коломна
, Коломенский, Московская область
Дата рождения
19.10.1994
Пол
Мужской
Отец
Иванов Игорь Викторович
1968 г.р.
Мать
Иванова (Мухина) Елена Александровна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1994
Отец:
Иванов Игорь Викторович
Мать:
Иванова Елена Александровна
Коломна
, Коломенский, Московская область
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