Архипова Агапия Около 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Архипова Агапия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

19.08.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Игнатий

Рождение ребёнка
28.05.1809

Сын: Игнатьев Ниита

Отец ребёнка: Емельянов Игнатий

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
19.08.1845

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