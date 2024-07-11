Архипова Агапия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти19.08.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельянов Игнатий
Рождение ребёнка
28.05.1809
Сын: Игнатьев Ниита
Отец ребёнка: Емельянов Игнатий
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
19.08.1845